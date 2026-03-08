Marcha 8M EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO de las movilizaciones feministas en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Las mujeres de Sonora toman las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; en los diferentes municipios de Sonora se realizan movilizaciones para exigir igualdad, que se cumplan sus derechos, que pare la violencia feminicida y justicia. Aquí el minuto a minuto de cómo se viven las marchas en todo Sonora.
En Cajeme se acompañará a distancia
El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que no se realizarán operativos policíacos durante la marcha del 8M, programada para esta tarde. Agregó a TRIBUNA que solo se acompañará a distancia prudente para garantizar la seguridad de las participantes.
Da inicio la marcha en Guaymas
Da inicio la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer en Guaymas, con la participación del colectivo feminista Morras del Mar, la cual partió del Obelisco y culminará en Palacio Municipal, en donde harán una serie de manifestaciones.
Así será la manifestación en Hermosillo
La movilización comenzará desde las 16:30 horas en las escalinatas del Museo de Unison.