Marcha 8M EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO de las movilizaciones feministas en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Las mujeres de Sonora toman las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; en los diferentes municipios de Sonora se realizan movilizaciones para exigir igualdad, que se cumplan sus derechos, que pare la violencia feminicida y justicia. Aquí el minuto a minuto de cómo se viven las marchas en todo Sonora.

En vivo 13:52 Hrs En Cajeme se acompañará a distancia El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que no se realizarán operativos policíacos durante la marcha del 8M, programada para esta tarde. Agregó a TRIBUNA que solo se acompañará a distancia prudente para garantizar la seguridad de las participantes. #8M | El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que no se realizarán operativos policíacos durante la marcha del 8M, programada para esta tarde. Agregó a TRIBUNA, que sólo se acompañará a distancia prudente para garantizar la seguridad de las participantes uD83DuDDE3️ pic.twitter.com/kv4CzZsOat — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026 13:51 Hrs Da inicio la marcha en Guaymas Da inicio la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer en Guaymas, con la participación del colectivo feminista Morras del Mar, la cual partió del Obelisco y culminará en Palacio Municipal, en donde harán una serie de manifestaciones. #Sonora | Da inicio la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer en Guaymas, con la participación del colectivo feminista Morras del Mar, la cual partió del Obelisco y culminará en Palacio Municipal, en donde harán una serie de manifestaciones uD83DuDEBAuD83DuDFE3 #8M pic.twitter.com/ntB1hhGl9p — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026 13:48 Hrs Así será la manifestación en Hermosillo La movilización comenzará desde las 16:30 horas en las escalinatas del Museo de Unison. Así será la manifestación en Hermosillo