Mujeres cajemenses marchan por el Día Internacional de las Mujeres en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una importante participación ciudadana se realizó la marcha 8M por calles de Ciudad Obregón para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

En la manifestación participaron niñas, jovencitas y mujeres adultas de la sociedad civil, así como distintos grupos y organizaciones como la Red Feminista Sonorense, las Rastreadoras de Ciudad Obregón y otras agrupaciones en pro de la mujer.

Gritando y mostrando consignas, exigiendo respeto, el contingente salió desde el llamado 'Callejón de la Mujer', recorriendo parte de las calles Zaragoza, Miguel Alemán, Galeana y 5 de Febrero hasta llegar al Palacio Municipal, donde permanecieron por un par de horas más.

A las puertas del edificio de gobierno colocaron un 'tendedero' para denuncias por abusos, además de que colocaron pancartas y realizaron varias pintas en las paredes y en la banqueta, así como en el piso de la plaza Álvaro Obregón y en el monumento del general, al que subieron tres jovencitas con el rostro cubierto para llenarlo de pintura.

"Superamos las expectativas en asistencia, nos da mucho gusto que las familias nos hayan acompañado, porque venían niños, bebés y hasta mascotas junto con las mujeres; es un día para protestar y manifestarnos de manera libre, expresar lo que nos adolece; en Cajeme nos adolece la seguridad", comentó Lety Burgos Ochoa, dirigente de Red Feminista Sonorense.

En los alrededores y durante la marcha hubo vigilancia policiaca, con elementos conformados en su mayoría por oficiales mujeres. "Marchamos por la injusticia, por nosotras mismas, para que seamos escuchadas y respetadas", mencionó Bárbara Jara, manifestante.

#8M | uD83DuDFE3uD83DuDED1Con una gran participación se realizó la Marcha 8M en Cajeme, la tarde de este domingo.



Al llegar el nutrido contingente frente a Palacio Municipal, se colocó un 'tendedero' para denuncias, se realizaron pintas en la banqueta, paredes y puertas del edificio. pic.twitter.com/SpDnvy2yi8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui