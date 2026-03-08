Mujeres de Guaymas toman las calles por el Día Internacional de la Mujer; exigen igualdad

Guaymas, Sonora.- Integrantes de los colectivos feministas 'Morras del Mar' y 'Alerta Roja' realizaron una marcha pacífica en este puerto en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, en la que lanzaron consignas contra las autoridades.

El grupo de feministas, integrado por unas 30 mujeres, se congregó en el Obelisco, de donde partieron por la avenida Serdán rumbo al oriente, culminando en la plaza de los Tres Presidentes, frente al Palacio Municipal.

En el trayecto corearon una serie de consignas exigiendo justicia por todas aquellas mujeres víctimas de feminicidio o que se encuentran desaparecidas. Durante la caminata, las manifestantes siempre estuvieron custodiadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal (PPM) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), que vigilaban solo de lejos.

Al término de la marcha, frente al Palacio Municipal, se dio lectura a un posicionamiento sobre el 8M, además de que se pasó lista de las mujeres que han resultado víctimas de feminicidio desde el año 2018 a la fecha, tanto de Guaymas como de Empalme.

Como parte de la ceremonia, en la parte central de la calle se quemaron las cartulinas y pancartas con las consignas y exigencias. De acuerdo con Marisol Manzanares, líder del colectivo 'Morras del Mar', el acto es un simbolismo para dejar ir el dolor.'

Al final, algunas de las manifestantes compartieron vivencias y experiencias que les ha tocado enfrentar como mujeres, en las que les fueron trastocados sus derechos. Esta marcha feminista se sumó a otras que se realizaron en el país en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Fuente: Tribuna del Yaqui