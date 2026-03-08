Tormenta Invernal impactará Sonora HOY 8 de marzo: Frío en la mañana, LLUVIAS y fuertes vientos

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora cambiará de forma importante hoy, domingo 8 de marzo de 2026. La llegada de la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada provocará un día con contrastes: mañana fría, lluvias intermitentes y rachas de viento que podrían levantar tolvaneras en varias zonas del estado. Por ello, autoridades recomiendan mantenerse atentos al pronóstico y tomar precauciones antes de salir de casa.

Así será el clima en Sonora HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal meteorológico Meteored.mx, este sistema se formará debido a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California, combinada con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de la interacción con un nuevo Frente Frío. Durante la mañana, el estado registrará ambiente fresco en la mayor parte del territorio y muy frío en las zonas serranas, donde incluso se prevén heladas.

Así será el clima en Sonora HOY. Foto: Conagua

En ciudades del norte, las temperaturas mínimas estarán entre los 4 y 11°C, como en Nogales con alrededor de 4°C, Agua Prieta con 9°C y Sonoyta cerca de 11°C. En la capital, Hermosillo, el amanecer se espera con alrededor de 16°C, mientras que en zonas costeras como Puerto Peñasco y Guaymas las mínimas oscilarán entre 15 y 16°C. Además, el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado y comenzarán a presentarse chubascos en distintos puntos del estado, especialmente hacia el norte y noroeste.

En localidades como San Luis Río Colorado incluso se prevén precipitaciones acompañadas de intervalos de nubosidad. Para la tarde, el ambiente cambiará hacia condiciones templadas e incluso cálidas en varios municipios. Las temperaturas máximas alcanzarán cerca de 30 a 31°C en regiones como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Caborca y Arivechi. Hermosillo rondará los 28°C, mientras que en el sur, Ciudad Obregón podría alcanzar unos 27°C y Huatabampo cerca de 25°C. En contraste, las zonas costeras mantendrán temperaturas más moderadas, como Puerto Peñasco y Guaymas con valores cercanos a 23 y 24°C.

uD83CuDF27?En entidades del noroeste y norte de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD, se pronostican #Lluvias aisladas durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Más información en la imagen?? pic.twitter.com/XCdKYrrBBI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 8, 2026

Sin embargo, uno de los factores más relevantes será el viento. Se prevén corrientes provenientes del oeste y suroeste de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en Sonora. Estas condiciones podrían generar tolvaneras, reduciendo la visibilidad en carreteras y áreas abiertas.

Hacia la noche, el descenso de temperatura volverá a sentirse en gran parte del estado, con un ambiente nuevamente fresco. Las nubes persistirán en algunos sectores y aún podrían registrarse lluvias aisladas, mientras el viento continuará presente, aunque con tendencia gradual a disminuir.

Fuente: Tribuna del Yaqui