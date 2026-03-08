¡Síguenos!
VIDEOS: Emmanuel fue 'El Rey Azul' del Vino Fest 2026; miles cantan y disfrutan de gran noche

La octava edición del Vino Fest 2026 reunió a cientos de asistentes en una noche llena de vino, música y gran ambiente

San Carlos, Guaymas, Sonora.- El Club Duo de San Carlos se convirtió en el escenario perfecto para la octava edición del Vino Fest, un evento que reunió a amantes del vino, la gastronomía y la música. Con la presentación estelar del cantante Emmanuel, el festival fue un éxito rotundo.

El evento contó con la participación de más de 40 casas productoras de vino de todo México y del extranjero, ofreciendo una variedad de vinos para degustar. Además, más de 10 restaurantes ofrecieron una amplia gama de platillos para maridar con los vinos. Los asistentes también disfrutaron de catas guiadas, un pabellón de bacanora y cervezas artesanales, y música en vivo.

Un artista estelar

Emmanuel fue el encargado de poner el broche de oro al festival, con una presentación que hizo que el público se sintiera como en un concierto privado. Su voz y carisma cautivaron a la audiencia, que coreó sus éxitos más grandes como 'La Chica de Humo', 'Toda la Vida', 'Bella Señora', 'Sentirme Vivo', 'Pobre Diablo' y 'Quiero Dormir Cansado', entre otros. La energía del público fue palpable mientras Emmanuel interpretaba temas como 'Corazón de Melao', 'Terco Corazón' y 'El Rey Azul', demostrando por qué es uno de los artistas más queridos de México.

Para cerrar, Emmanuel interpretó La Yaquesita en una versión norteño pop que encantó y, posteriormente, se le entregó un reconocimiento en el marco del festejo.

Un evento con causa

El Vino Fest 2026 fue un evento con causa, ya que parte de los fondos recaudados se destinaron a una causa social. El festival se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la región, promoviendo la cultura del vino, la gastronomía y el turismo en San Carlos.

24 temas cantó Emmanuel Setlist

  1. Introducción
  2. Corazón de melao
  3. Tengo
  4. Seguía lloviendo afuera
  5. Pobre diablo
  6. Quiero dormir cansado
  7. Detenedla ya
  8. Bella señora
  9. El rey azul
  10. Terco corazón
  11. Tengo mucho que aprender de ti
  12. Es mi mujer
  13. La vida caminaba sola
  14. Sentirme vivo
  15. Cómo quieren que la olvide
  16. Esa triste guitarra
  17. Magdalena
  18. El día que puedas
  19. Hay que arrimar el alma
  20. Todo se derrumbó
  21. Bella
  22. Tú y yo
  23. Chica de humo
  24. Toda la vida
  25. La última luna

Fuente: Tribuna del Yaqui 

