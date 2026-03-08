Viven deportistas de Navojoa arrasador 'Medio Maratón 21k 2026'

Navojoa, Sonora.- Energía, entusiasmo y gran espíritu de superación se vivió este domingo en el segundo 'Medio Maratón 21K 2026' en el municipio de Navojoa, con la participación de mil 200 competidores en las rutas de 21, 10 y 3 kilómetros.

El evento fue inaugurado por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, quien reiteró la política de puertas abiertas de Navojoa para todo lo que sume sana convivencia, fomento al turismo deportivo e impulso a la economía.

El alcalde fue el encargado de presidir la premiación de los maratonistas ganadores en las diferentes categorías, de la rama femenil y varonil, así como la entrega de estímulos económicos que este año alcanzó una bolsa a repartir de 120 mil pesos y sorteo de artículos diversos.

Gracias a los deportistas por estar aquí. Este año casi se duplicó la asistencia de competidores, esperemos que el próximo motive a que vengan… Felicito mucho a los organizadores por estimular la participación", puntualizó.

Los ganadores del 21K fueron:

Femenil

1.- Rouse Gongogo

2.- Carolina Ayala Domínguez

3.- Sarahí Torres Burgos

Varonil

1.- Emanuel Ortega

2.- Cándido Ayala

3.- Hugo Jiménez López

Fuente: Tribuna del Yaqui