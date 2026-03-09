Alcalde Antonio Astiazarán reconoce a alumnos que ganaron concurso de reciclaje en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán aplaudió y destacó la creatividad de los alumnos de la secundaria 9, arquitecto Gustavo F. Aguilar Beltrán, al obtener el primer lugar en el concurso de calaveras con material reciclado.

Dicho concurso fue organizado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, donde participaron un total de 25 escuelas de la capital sonorense.

"Siempre he dicho, queridas amigas y amigos, jóvenes aquí de esta gran Escuela Secundaria Número 9, que el gobierno solo no puede, que para una ciudad es muy importante que todas y todos entendamos que la ciudad no es otra cosa más que la extensión de nuestra propia casa, y por eso estamos obligados a cuidarla como si fuera nuestro propio hogar", reflexionó el alcalde Astiazarán ante alumnado, docentes y directivos de la escuela.

El edil encabezó la ceremonia de lunes cívico y formalizó la incursión del plantel en el programa de Reciclase con la entrega de una estación de reciclaje, un contenedor de 1.3 metros cúbicos de capacidad y 20 arbolitos de especies nativas, así como insumos para el funcionamiento de dichas instalaciones.

Encuentro escolar

Astiazarán Gutiérrez declaró que considera los encuentros con las comunidades escolares una gran oportunidad para compartir información para el cuidado del medio ambiente. "Sigamos haciendo ejemplo y que se oiga muy fuerte en toda la H que la secundaria número 9 es la campeona en el reciclaje de nuestra ciudad", externó luego de entregar a la maestra Ana Isabel Ulloa Álvarez y a sus alumnas y alumnos su reconocimiento como ganadores del concurso de calaveras hechas con materiales de desecho reciclables.

Fuente: Tribuna del Yaqui