Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI), instaló un semáforo peatonal en el crucero de la calle Gral. José Yáñez y bulevar Progreso, al norte de la capital sonorense, con el propósito de regular el flujo vehicular en la zona concurrida y, asimismo, generar un espacio de cruce seguro para proteger a los peatones.

El director de vialidad de la DGDI, Samuel Chenoweth, dio a conocer que esta estrategia generará espacios suficientes para el cruce seguro de los vehículos que salen por la calle Hermosa y de colonias aledañas como Los Ángeles, Santa Bárbara, Villa Colonial y Santa Lucía, entre otras ubicadas en ese sector, que retornan hacia el Morelos. Además, permitirá ordenar el tránsito de poniente a oriente hacia el bulevar José María Morelos.

Ayuntamiento de Hermosillo instala semáforo peatonal en crucero de Yáñez y Progreso

"Hemos instalado un nuevo semáforo peatonal en el crucero de la Yáñez y Progreso o bulevar Escalante al norte de la ciudad. Este crucero tiene el objetivo de regular el flujo de poniente a oriente hacia el Morelos, protegiendo o generando espacios para cruce seguro de los vehículos que salen por la calle Hermosa y otras colonias que salen por esa parte", comunicó Chenoweth, además de afirmar que protegerá a estudiantes del Cecytes Santo Valle y Tec Milenio, quienes antes no contaban con un espacio seguro para cruzar.

El director de vialidad también dejó en claro que esta infraestructura tiene varias ventajas más allá de su objetivo principal, que es proteger el cruce peatonal, ya que al colocar este crucero semaforizado se regula y se ordena el flujo vehicular de la zona, protegiendo a las más de 100 personas que usan este punto en la hora pico, agregando todos los ciudadanos que rondan la zona durante todo el día, ya que alrededor se encuentran bastantes comercios concurridos.

El Gobierno Municipal de Hermosillo, en el marco de las acciones para generar vialidades más seguras y eficientes, con el objetivo de ampliar el carril de almacenamiento para vuelta a la izquierda y separar el flujo de quienes retornan de los que salen de Banus, tiene contemplada una modificación geométrica en el retorno ubicado en dicha zona.

SEMÁFOROS INTELIGENTES EN HERMOSILLO uD83DuDEA6



Hermosillo instalará semáforos inteligentes con cámaras para mejorar la movilidad y monitorear el tráfico en tiempo real. ?



uD83DuDC49 Lee la nota completa:https://t.co/cDWxkQAtQZ#Hermosillo #Movilidad #Sonora pic.twitter.com/hzQOrBLlFb — InfoSon (@InfoSon1) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui