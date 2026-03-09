Hermosillo, Sonora.- Estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) de la Facultad de Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de Salud, con el objetivo de fortalecer la atención comunitaria, realizaron una brigada de salud en el poblado de Miguel Alemán, en donde sí brindaron orientación, revisiones básicas y actividades de bienestar dirigidas a niñas, niños, mujeres y adultos.

La coordinadora general de la facultad, María Olga Quintana Zavala, señaló que esta jornada de salud forma parte de un programa que consiste en tres brigadas programadas en el poblado, además de que en esta ocasión el punto de encuentro se realizó en la cancha de la comunidad mixteca, ubicada en la calle Las Granjas, entre Las Palmitas y Viñedos. También informo que la actividad reunió a un equipo interprofesional de estudiantes de Ciencias Nutricionales, Medicina, Enfermería, Odontología, Química, Veterinaria, Fisioterapia y Ciencias del Deporte y la Actividad Física.

Brigada de salud Unison acerca servicios y aprendizaje comunitario al poblado de Miguel Alemán

"En total participarán 42 estudiantes en las tres brigadas que se tienen contempladas; estamos trabajando como un equipo interprofesional con alumnas de distintas áreas de la salud. El objetivo es acercar a la comunidad el quehacer de la Universidad de Sonora y que reconozca los servicios que esta presta", agregó la coordinadora de la facultad.

Durante la jornada que dio inicio a las 10:00 horas y finalizó a las 14:00 horas del domingo 8 de marzo de 2026, realizaron valoraciones de salud para mujeres y niños, la detección de enfermedades crónicas no transferibles, toma de la presión arterial y glucosa, control de peso, promoción de la actividad física, además de orientar sobre el cuidado de las mascotas.

La coordinadora reveló que las actividades realizadas se llevaron en conjunto con la coordinación con el Centro de Salud del poblado de Miguel Alemán, lo que facilitó la aplicación de vacunas en la población que asistió a la jornada. Gracias a la colaboración del Banco de Ropa de Hermosillo, se entregaron prendas para niñas, niños, mujeres y hombres, quienes participaron en las actividades de educación para la salud, reforzando el componente solidario de la brigada.

María Quintana resaltó que las próximas brigadas se realizarán también en el poblado para atender a las comunidades indígenas triquis, el próximo 22 de marzo de 2026 y una tercera brigada en otro domingo del mes de abril 2026. Estas actividades representan una experiencia significativa para los estudiantes, que se trata de un ejercicio de educación interprofesional e intercultural, por el cual los estudiantes aprenden a trabajar en equipo con diferentes disciplinas, así como sucede en el ámbito laboral.

"Es una experiencia muy formativa porque los estudiantes conocen de cerca las necesidades de la comunidad, aprenden a colaborar entre distintas áreas y ven el impacto directo de su trabajo en la salud de las personas", señaló la coordinadora. Por su parte, la jefa del Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, Graciela Hoyos Ruiz, ha destacado la importancia de que sus estudiantes vivan la experiencia fuera del aula.

"No es lo mismo ver o escuchar en clases que venir y convivir con las familias vulnerables y trabajar con empatía", afirmó Graciela Hoyos. De la Licenciatura en Cultura Física y Deporte se presentaron 12 estudiantes y 6 más de la Licenciatura en Fisioterapia, quienes promovieron actividades físicas recreativas con niñas, niños y familias, resaltando los beneficios del ejercicio para la salud física, psicológica y social.

"Esta actividad representa una oportunidad muy valiosa, especialmente para fortalecer la formación integral de la comunidad estudiantil y también para nosotros los docentes, pues nos permite convivir con la población, realizar este tipo de acciones comunitarias y desarrollar una mayor sensibilidad y empatía hacia las personas con quienes trabajamos. Al estar aquí podemos observar directamente la realidad que enfrenta la población y reconocer que muchas comunidades requieren acompañamiento y apoyo de los universitarios", finalizó Graciela Hoyos.

Brigada de salud Unison acerca servicios y aprendizaje comunitario al poblado de Miguel Alemán

La brigada de salud Unison en el poblado Miguel Alemán es impulsada por la rectora Dena Maria Camarena Gómez y por los jefes de departamentos de Ciencias Químico-Biológicas, Medicina y Ciencias de la Salud, Enfermería, al igual que de Agricultura y Ganadería. Antes de la brigada, la profesora de El Colegio de Sonora, Patricia Aranda Gallegos, ofreció una capacitación sobre la interculturalidad y trabajo comunitario a todos los que están involucrados en las jornadas de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui