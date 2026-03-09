Cajeme Cómo Vamos presenta informe trimestral sobre el uso de recursos públicos

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de crear una ciudadanía más activa y vigilante de los recursos públicos, la asociación civil 'Cajeme Cómo Vamos' presenta de manera trimestral el informe '¿A dónde va tu dinero?'.

Diana Biebrich, del área de contraloría social de ese observatorio ciudadano, señaló que se trata de una herramienta de vigilancia al gasto público, realizando un informe cada trimestre.

Tratamos de presentar la información de manera amigable y trabajamos con puros datos oficiales proporcionados por la misma autoridad, los mismos que solicitamos por medio de transparencia", dijo.

En cuanto a los contratos por licitación pública, el cien por ciento fueron publicados, mientras que en adjudicación directa se encontraron 63 y otros dos no fueron publicados. Mientras que en compra pública solo fueron publicados 28 de ellas y 763 no aparecieron, según los datos presentados.

