Clima en Sonora: Se advierten LLUVIAS FUERTES y CHUBASCOS para HOY LUNES 9 de marzo en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este lunes 9 de marzo de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias fuertes y chubascos, así como descargas eléctricas por la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40. Si tienes planes al aire libre para hoy durante las próximas tres horas, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según el boletín vespertino de la Conagua, durante esta noche y madrugada del martes, la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40 se desplazarán sobre el noroeste del territorio nacional; en interacción con un río atmosférico, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, así como chubascos en Durango. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los estados mencionados, a excepción de Baja California Sur.

En https://t.co/R8Yan9vLdN puedes consultar los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en #México, y los efectos que generarán esta noche y mañana martes, en el territorio nacional pic.twitter.com/scpaX0tyII — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 10, 2026

¿Cómo será el clima esta noche del 9 de marzo de 2026 en Sonora?

En las siguientes tres horas continuarán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en:

Baja California (municipios): Rosarito, Tijuana, Ensenada, San Quintín y San Felipe.

Baja California Sur (municipios): Mulegé, Loreto, Comondú y La Paz.

Sonora (regiones): Noroeste, norte, costa, centro y este.

Sinaloa (regiones): Norte y centro-norte.

Además, se pronostican rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) en: Baja California, Baja California Sur, golfo de California y Sonora y Sinaloa.

De igual forma, continúa la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California y Sonora.

¿Cómo será el clima mañana 10 de marzo de 2026 en Sonora?

El pronóstico del SMN señala que se tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias e intervalos de chubascos en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco en la región y de gélido a muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui