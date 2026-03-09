Clima Hermosillo HOY 9 de marzo: ¿A qué hora lloverá? Alertan precipitaciones en la MAÑANA y NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Si vas a realizar actividades al aire libre en la capital de Sonora este lunes 9 de marzo de 2026, es clave que consultes el pronóstico del tiempo, ya que el clima en Hermosillo tendrá cambios importantes a lo largo del día e incluso habrá lluvias con descargas eléctricas en distintos momentos, por lo que conviene tomar precauciones antes de salir de casa. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este lunes 9 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal meteorológico Meteored.mx, este lunes 9 de marzo de 2026 Hermosillo tendrá un día variable, con cielo parcialmente nuboso desde la madrugada, lluvias ligeras por la mañana y chubascos con tormenta durante la tarde y la noche. Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco.

Infórmate sobre cómo será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, cerca de las 08:00 horas, podría presentarse una lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La probabilidad de precipitación será cercana al 30 por ciento, con acumulaciones ligeras de alrededor de 0.1 milímetros (mm) y una temperatura aproximada de 16°C.

Para media mañana el clima se estabilizará momentáneamente. Hacia las 11:00 horas se espera un cielo con nubes y claros y una temperatura que subirá hasta los 22°C, con sensación térmica de 25°C. El viento cambiará de dirección hacia el sur y se volverá moderado, con rachas que podrían alcanzar entre 16 y 35 kilómetros por hora. El índice ultravioleta se ubicará en nivel medio.

La situación cambiará durante la tarde. Alrededor de las 14:00 horas se prevén chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y temperaturas cercanas a los 25°C. El viento será fuerte, también desde el sur, con velocidades que podrían ir de 23 a 52 kilómetros por hora.

La probabilidad de lluvia aumentará conforme avance la tarde. Cerca de las 17:00 horas se esperan tormentas con un 70 por ciento de probabilidad de precipitación y acumulaciones de hasta 3.5 mm. Para ese momento la temperatura descenderá a unos 20°C. Durante la noche el panorama será todavía más lluvioso. A las 20:00 horas la probabilidad de lluvia alcanzará el 80 por ciento, con tormentas que podrían dejar cerca de 5.6 mm de precipitación y temperaturas alrededor de los 18°C, acompañadas por viento moderado del sureste.

Finalmente, hacia las 23:00 horas se pronostica lluvia moderada con cielo cubierto, también con una probabilidad cercana al 80 por ciento y acumulaciones de hasta 6.1 mm. La temperatura bajará hasta los 14 grados y el viento cambiará hacia el norte con velocidades de entre cinco y 24 kilómetros por hora.

