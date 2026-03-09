Clima HOY en Sonora: ¿Cuáles serán los efectos de la Tormenta Invernal este 9 de marzo?

Hermosillo, Sonora.- Si hoy lunes 9 de marzo de 2026 tienes planeado salir de casa o realizar actividades al aire libre en Sonora, conviene revisar el pronóstico del clima antes de hacerlo. Durante esta jornada se esperan condiciones meteorológicas inestables en gran parte del estado debido a la influencia de la Cuarta Tormenta Invernal y un nuevo Frente Frío, fenómenos que podrían provocar lluvias, fuertes rachas de viento e incluso condiciones de frío intenso en algunas zonas.

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada, en interacción con el Frente Frío número 40, se desplazará sobre el noroeste y norte del país, generando un panorama de cielo medio nublado a nublado en Sonora, además de precipitaciones y ambiente frío durante buena parte del día.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco en gran parte del estado y muy frío en las zonas serranas. Las autoridades meteorológicas prevén que en regiones montañosas de Sonora se registren temperaturas bajas con posibles heladas al amanecer. En varias ciudades del estado las temperaturas mínimas oscilarán entre los 6 y los 15°C, mientras que en zonas del norte y la sierra podrían descender aún más.

Localidades del norte como San Luis Río Colorado y Sonoyta podrían iniciar el día con valores cercanos a los 11 y 13°C, respectivamente, mientras que en municipios fronterizos como Agua Prieta se prevén temperaturas mínimas alrededor de los 10°C. En el centro del estado, Hermosillo registrará condiciones frescas durante las primeras horas con valores cercanos a los 13°C.

Para la tarde, el ambiente se tornará templado a fresco en distintas regiones de Sonora, aunque persistirá la nubosidad. En este periodo también se esperan lluvias puntuales fuertes que podrían provocar encharcamientos o afectaciones en algunas zonas urbanas. En ciudades como Hermosillo la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 26°C, mientras que en municipios como Ciudad Obregón podría llegar a los 26°C y en Arivechi hasta los 27°C.

En el norte del estado, localidades como Heroica Nogales podrían registrar máximas cercanas a los 20°C, mientras que en Puerto Peñasco se esperan valores alrededor de los 19°C. Además, en regiones serranas no se descarta la posible caída de nieve o aguanieve debido a las bajas temperaturas asociadas con la Tormenta Invernal.

Otro factor importante será el viento, que soplará del sur y suroeste con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora en Sonora, acompañado de rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en algunas zonas, lo que reduciría la visibilidad en carreteras.

Durante la noche, el ambiente volverá a descender en temperatura en buena parte del estado, con condiciones frescas y persistencia de nubosidad. Las lluvias podrían mantenerse en algunas regiones, por lo que se recomienda mantenerse atento a posibles avisos meteorológicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui