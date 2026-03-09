Durazo firma convenio de colaboración con el Bosque de Chapultepec para garantizar crecimiento de La Sauceda

Ciudad de México.- A casi un año de la inauguración del Bosque Urbano La Sauceda, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, firmó un convenio de colaboración con el Bosque de Chapultepec junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, con el objetivo de fortalecer el desarrollo, la conservación y la gestión integral de este espacio público en beneficio de las familias sonorenses.

El acuerdo se formalizó durante un evento realizado en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, donde el mandatario estatal destacó que la colaboración permitirá consolidar un modelo moderno de gestión ambiental para el Bosque Urbano La Sauceda. Durazo Montaño explicó que, a través de este convenio, se impulsará el intercambio de conocimiento, acompañamiento técnico y asesoría estratégica para el desarrollo y fortalecimiento de este importante pulmón urbano de la capital sonorense.

#Sonora | ?uD83CuDFFB A casi un año de la inauguración del Bosque Urbano La Sauceda, el gobernador @AlfonsoDurazo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM, firmaron un convenio de colaboración con el Bosque de Chapultepec. pic.twitter.com/9rtJwMDpAe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

El gobernador subrayó que la recuperación y transformación de La Sauceda representa uno de los proyectos más emblemáticos de su administración, al rescatar un espacio histórico para convertirlo nuevamente en un punto de encuentro familiar, con vocación ambiental, cultural y recreativa.

"Vamos a apoyarnos en ellos para tomar un modelo de administración que permita la autosuficiencia económica y financiera del parque, de tal manera que no vuelva a decaer. El Bosque de Chapultepec tiene más de 100 años y cada vez ustedes lo ven mejor; es gracias a su modelo financiero y al compromiso, obviamente, del gobierno de la Ciudad de México; no es gratuito, pero no ha caído y yo debo garantizar que este parque de La Sauceda no vuelva a decaer", expresó.

En la firma del acuerdo participaron también autoridades ambientales de ambas entidades y representantes del Fideicomiso ProBosque de Chapultepec, quienes coincidieron en que esta colaboración fortalecerá la gestión de los espacios verdes urbanos y permitirá compartir experiencias exitosas para beneficio de la ciudadanía.

"Hoy iniciamos una nueva etapa para La Sauceda. Una etapa en la que se está volviendo a convertir en un punto de encuentro y orgullo para las familias sonorenses. Gracias por ayudarnos a recuperar la memoria y el alma de Hermosillo, la capital de Sonora", finalizó el gobernador Durazo.

#Sonora | ?uD83CuDFFBuD83CuDF33 Con la firma del convenio con el Bosque de Chapultepec, el gobernador @AlfonsoDurazo expresó que, a través de este acuerdo se busca transformar el Parque Urbano @lasaucedasonora y consolidarlo a nivel mundial como un referente del estado.pic.twitter.com/c0IlRfEDHB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui