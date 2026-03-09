El 80 por ciento de alumnos de Itesca reciben apoyo social o gubernamental: Margarita Vélez

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a la directora general del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), Margarita Vélez de la Rocha, el 80 por ciento de los alumnos de dicha institución cuentan con algún apoyo que coadyuva a facilitarles cursar sus estudios universitarios.

Agregó que, del total de estudiantes que reciben algún apoyo, el 40 por ciento recibe la beca Sonora de Oportunidades, con la cual alcanzan a cubrir el pago de inscripción, mientras que el 40 por ciento restante recibe apoyos o estímulos de parte de la iniciativa privada o la misma institución, en donde hay alumnos que reciben el beneficio de la alimentación o descuentos en el pago de la matrícula.

También comentó que dicha institución cumple con la demanda laboral que demandan las empresas que se encuentran establecidas en la región y destacó que, además de los conocimientos adquiridos en relación a sus carreras, los alumnos de Itesca tienen la oportunidad de estudiar los idiomas inglés y francés. Finalmente, Vélez de la Rocha manifestó que en dicha institución se podría fortalecer y ampliar la oferta académica.

Fuente: Tribuna del Yaqui