El Infonavit ofrecerá 250 casas para los trabajadores del municipio de Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa informó que, además de las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se tienen proyectadas 250 casas más para el municipio por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sin embargo, el alcalde Luis Arturo Robles Higuera explicó que este proyecto habitacional está dirigido principalmente a los trabajadores del sector maquilador en la localidad.

Tenemos una empresa manufacturera de origen japonés ahí (en Etchojoa) y el programa viene directamente para los trabajadores de ahí; son 250 casas por parte del Infonavit, principalmente para matrimonios jóvenes", indicó.

Robles Higuera precisó que actualmente se está buscando terrenos para poder construir el proyecto, los cuales pudieran asentarse en la cabecera municipal o en la Comisaría de Bacobampo. Lo cual decidirá Infonavit en su momento, una vez que se tengan los registros listos, así como todas las reglas de operación.

Seguramente tienen que instalar módulos de registro; son los que van a pedir toda la documentación y ahí vienen las reglas de operación; todavía no las tenemos, hasta que se empiecen a instalar y poco a poco se va dando todo esto", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui