¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Ciudad Obregón

Exigen mejorar transporte público en Ciudad Obregón para personas con discapacidad

Solo dos unidades cuentan con rampas; activistas señalan que la cobertura es insuficiente para el cinco por ciento de personas con discapacidad en la ciudad

Exigen mejorar transporte público en Ciudad Obregón para personas con discapacidad
Exigen mejorar transporte público en Ciudad Obregón para personas con discapacidad Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- Integrantes de la Mesa Permanente de Inclusión Urbana destacaron la necesidad de que en las unidades de transporte de las diferentes líneas que operan en Cajeme se mejoren las condiciones para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder a una mejor calidad en el servicio.

"La ley que garantiza el servicio para las personas con discapacidad establece que la movilidad es un derecho que tenemos las personas con discapacidad y en nuestro municipio, en nuestro estado, el transporte público no brinda, por ejemplo, un buen servicio a personas invidentes o débiles visuales, a personas que usan sillas de ruedas", indicó Julio Cesar Frias, también presidente de la agrupación Avanza Cajeme.

Comentó que, de acuerdo a lo que han observado y pese a que han llegado nuevas unidades de transporte al municipio, únicamente se tiene ubicados dos camiones que cuentan con implementos que permitan el fácil ascenso y descenso de los pasajeros con alguna discapacidad.

Vemos que, por ejemplo, en nuestra ciudad hay específicamente una o dos unidades de la ruta tres que cuentan con rampa, pero volvemos otra vez a lo mismo: para el universo del cinco por ciento de las personas con discapacidad en el municipio, es insuficiente", finalizó.

 

Exigen mejorar transporte público en Ciudad Obregón para personas con discapacidad
Exigen mejorar transporte público en Ciudad Obregón para personas con discapacidad

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.