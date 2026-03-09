Ciudad Obregón, Sonora.- Integrantes de la Mesa Permanente de Inclusión Urbana destacaron la necesidad de que en las unidades de transporte de las diferentes líneas que operan en Cajeme se mejoren las condiciones para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder a una mejor calidad en el servicio.

"La ley que garantiza el servicio para las personas con discapacidad establece que la movilidad es un derecho que tenemos las personas con discapacidad y en nuestro municipio, en nuestro estado, el transporte público no brinda, por ejemplo, un buen servicio a personas invidentes o débiles visuales, a personas que usan sillas de ruedas", indicó Julio Cesar Frias, también presidente de la agrupación Avanza Cajeme.

Comentó que, de acuerdo a lo que han observado y pese a que han llegado nuevas unidades de transporte al municipio, únicamente se tiene ubicados dos camiones que cuentan con implementos que permitan el fácil ascenso y descenso de los pasajeros con alguna discapacidad.

Vemos que, por ejemplo, en nuestra ciudad hay específicamente una o dos unidades de la ruta tres que cuentan con rampa, pero volvemos otra vez a lo mismo: para el universo del cinco por ciento de las personas con discapacidad en el municipio, es insuficiente", finalizó.

Exigen mejorar transporte público en Ciudad Obregón para personas con discapacidad

Fuente: Tribuna del Yaqui