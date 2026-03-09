Gobierno de Alfonso Durazo convoca a jóvenes a participar en Becas Sonora Internacional 2026

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de impulsar el talento de jóvenes sonorenses y fortalecer su formación académica a nivel global, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la convocatoria del Programa de Becas Sonora Internacional 2026, dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado interesados en realizar estudios en el extranjero.

El mandatario estatal informó que el registro para aspirantes estará disponible del 9 al 23 de marzo y contempla un apoyo económico de 200 mil pesos para cada estudiante beneficiado, con el propósito de respaldar su estancia académica fuera del país.

"Las y los beneficiarios recibirán 200 mil pesos como apoyo para su estancia académica en el extranjero, porque sabemos que estudiar lejos de casa no es fácil, y queremos que cuenten con las herramientas para aprovechar al máximo esta experiencia", señaló.

Durazo Montaño destacó que la profesionalización del talento académico sonorense permitirá fortalecer el capital humano en la entidad, lo que se traducirá en mayores oportunidades para atraer inversiones y generar crecimiento económico y empleo en Sonora.

Asimismo, subrayó que los jóvenes que participen en este programa podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en el extranjero dentro de distintos sectores productivos, aportando nuevas ideas e innovación para el desarrollo del estado.

Las y los interesados en participar pueden consultar los requisitos y detalles de la convocatoria a través del portal oficial del programa en el sitio web de Becas y Crédito Educativo del Gobierno de Sonora

El talento de nuestra juventud es el motor que seguirá transformando Sonora.

Con las Becas Sonora Internacional 2026 abrimos una convocatoria con apoyos de 200 mil pesos para que estudiantes de licenciatura y posgrado fortalezcan su formación en el extranjero.

Invertir hoy en su… pic.twitter.com/DfG8cuAR4H — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui