Inicia en Cajeme el proyecto comunitario 'Decídete: vive sin adicciones' de mano de la SEC Sonora

Cajeme, Sonora.- Teniendo como objetivo promover entornos escolares y comunitarios libres de sustancias y que estén orientados al bienestar integral, el Gobierno del Estado y el Gobierno del Municipio de Cajeme inician el proyecto comunitario 'Decídete: vive sin adicciones', el cual impulsa la participación activa de estudiantes, docentes y familias en acciones de prevención, sensibilización y fortalecimiento de habilidades para la vida.

Con el inicio de este proyecto comunitario, la Coordinadora de Identidad y Formación Ciudadana, Jaqueline Ramos Barba, en representación del presidente Municipal de Cajeme, Javier Lamarque, dio la bienvenida a las autoridades estatales y académicas que participaron en el evento. Además, agradeció al Secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, por la implementación de este programa que no solo previene enfermedades graves, sino que mejora la autoestima y la calidad de vida general.

"Este tipo de programas viene a ayudar al municipio de Cajeme para tener niñas, niños, jóvenes y adolescentes libres de violencia, libres de adicción en ambientes sanos, armoniosos de compañerismo y amistad", dijo Ramos Barba.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura señala que, desde la Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación, en colaboración con la dependencia estatal que representa y las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública, se ha puesto en marcha el proyecto, con la finalidad de prevenir el consumo de sustancias ilícitas en adolescentes y jóvenes sonorenses. Por este motivo, durante el mes de octubre de 2025, se capacitó a cien profesoras de secundaria de Cajeme en la implementación de este proyecto comunitario.

La directora de la Secundaria Estatal 11, Nancy Palomares Hurtado, agradeció por iniciar este programa en su plantel escolar, ya que fomentar el deporte y las actividades saludables funciona en el alumnado como factor de protección y además son excelentes herramientas para el fortalecimiento de una vida sin adicciones.

