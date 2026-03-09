Ciudad de México.- El Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), intervino en el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, contribuyendo con su participación activa en un espacio de diálogo y construcción de propuestas dedicadas a fortalecer la participación política y social de las jóvenes en México; el encuentro se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.

En el transcurso de la reunión se abordaron temas de interés como los retos que enfrentan las mujeres jóvenes en la política, la salud mental, que hoy en día es una cuestión prioritaria, la superación personal y los desafíos actuales que impactan a este sector de la población, teniendo como finalidad la erradicación de la violencia en el género femenino, promoviendo su participación pacífica en la política.

Instituto Sonorense de la Juventud participa en el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes

Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del ISJ, señaló la importancia de este parlamento que reúne las voces y propuestas de jóvenes de todo el país: "El Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes constituye un ejercicio democrático de trascendental importancia, en donde se escucharon proyectos y políticas públicas a favor de las mujeres provenientes de los 32 estados del país, donde nos unimos para trabajar de forma transversal", destacó.

Estos ejercicios democráticos permiten impulsar la participación activa de las juventudes, generando estrategias que permitan el desarrollo y empoderamiento de las mujeres jóvenes en México. Asimismo, el ISJ reafirma su palabra de seguir promoviendo espacios de participación, diálogo y construcción de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo integral de las juventudes sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui