Invitan al IV Festival de la Lectura y la Escritura Educativa en Navojoa; será el 18 y 19 de marzo

Navojoa, Sonora.- El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) realizará el IV Festival de la Lectura y la Escritura Educativa, para brindar a estudiantes y público en general un espacio de reflexión y aprendizaje sobre los procesos de lectura y escritura.

Los días 18 y 19 de marzo se realizará la cuarta edición del evento en el Centro Regional de Educación Normal 'Rafael Ramírez Castañeda', ubicado en Navojoa.

René Córdova Rascón, coordinador de Bibliotecas del Creson, indicó que este año se ofrecerán conferencias a cargo de Emilia Buitimea, narradora y poeta en español y lengua mayo; Omar Bravo Peña, ganador del Concurso del Libro Sonorense 2025 en la categoría cuento; y Alejandra García-Aldeco, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Señaló que estudiantes y docentes de las unidades académicas del Creson tendrán una activa participación en el festival, con la impartición de talleres sobre alfabetización inicial, diversificación de estrategias de lectura, lengua mayo y enseñanza de la declamación, entre otros temas.

Además, se contará con venta de libros y se realizará la premiación de los concursos de cuento, poesía y textos didácticos convocados por la institución, cuyos textos ganadores serán publicados en antologías impresas. El programa completo del evento está disponible en el sitio web de Creson (www.creson.sonora.edu.mx) y redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui