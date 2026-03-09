Javier Lamarque presenta programa Unidos Cajeme Avanza contra rezagos de atención y mantenimiento

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal, Javier Lamarque, en compañía del director general del Oomapasc, José Luis Pablos Montes, y la directora del Área Técnica, Myrna García, encabezaron el programa La Comenta en Territorio, en donde el alcalde presentó un programa intensivo llamado Unidos Cajeme Avanza para combatir los rezagos heredados en atención y mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado, con el compromiso de atender los reportes por fuga de agua y de drenaje en 220 colonias divididas en siete sectores en un periodo máximo de trece semanas.

Lamarque informó que no solo se llevarán a cabo los trabajos sectorizados; también se atenderán los mantenimientos a pozos, cambios de tubería y atarjeas donde así se requiera y reposición de brocales. Asimismo, la Secretaría de Imagen Urbana, en el marco de atender las denuncias ciudadanas, pondrá en marcha la rehabilitación de afectaciones en alumbrado público, bacheo y labores de mantenimiento en parques y jardines.

Javier Lamarque presenta programa contra rezagos de atención y mantenimiento

De igual manera, también se llevarán a cabo otro tipo de acciones que demanden los ciudadanos, ya que en más de tres administraciones anteriores a 2021, se dejaron de atender los reportes en dichas áreas. "Traemos, de hecho, como unos tres mil, cuatro mil menos reportes que hace 10 años, pero queremos seguir avanzando y queremos abatir esos rezagos", informó Javier Lamarque.

Pablos Montes, en su participación, comunicó que el programa atenderá los casos ya detectados con reportes de fugas de agua potable y derrame de aguas negras, llevándose a cabo semanalmente a cada uno de los siete sectores y sus correspondientes colonias, usando las cuadrillas de trabajo para cada área, dos o tres máquinas de desazolve o Aquatech y demás equipo operativo, tales como unidades de cubeteo, retroexcavadoras, camiones de volteo y pipas con agua, donde permanecerán hasta cubrir, en doble turno, todas las afectaciones del sector.

También mencionó que se dará solución a un total de 631 reportes de fuga de alcantarillado y 230 por fuga de agua potable, y así sucesivamente hasta atender las 220 colonias; durante la primera semana, del 9 al 11 de marzo, las colonias beneficiadas serán: Cortinas, Constitución, Faustino Félix, Sochiloa, Campestre y Reforma. Por lo tanto, el resto del personal y maquinaria atenderán los casos emergentes que pudieran suscitarse en otras colonias, así como en comunidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui