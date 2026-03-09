Javier Lamarque se reunirá con Claudia Sheinbaum; Cajeme busca apoyo federal para obras y servicios

Cajeme, Sonora.- El próximo martes 10 de marzo de 2026 el alcalde Javier Lamarque Cano se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y algunos homólogos de Sonora con el objetivo de analizar los apoyos que recibirá el municipio de Cajeme por parte del Gobierno federal, enfocados en el bacheo, el alumbrado público, el rescate de espacios públicos y la educación.

De acuerdo con información extraoficial, Lamarque Cano resaltó que en dicha reunión se planteará un programa y la gestión de otros recursos no especificados; sin embargo, poco después mencionó que también verá la posibilidad de que se construya una plaza multifuncional en la colonia Benito Juárez, algo que, según sus propias palabras, lleva tiempo pensando, pero para lo cual no se contaba con los recursos necesarios.

De hecho, ya se cuenta con una determinada cantidad de dinero que no reveló el presidente municipal; sin embargo, resaltó que desea reforzar la idea para que la federación ayude a hacer realidad esta plaza multifuncional. Asimismo, busca abrir una escuela preparatoria. En lo que respecta a la institución de nivel medio superior no ahondó, aunque se espera que más adelante retome este asunto y cuando eso suceda te actualizaremos en TRIBUNA.

Claudia Sheinbaum se reunirá con Javier Lamarque

Volviendo al tema del alumbrado público, Javier Lamarque señaló que se harán gestiones para que lleguen postes, pues el político aseguró que hay lugares donde el alumbrado no es cuestión únicamente de colocar lámparas, por lo que es necesario conseguir recursos para instalar la infraestructura correspondiente. De tener éxito, comenzarían por zonas como la calle 400, la Sufragio, la Jalisco, entre otros puntos que han reportado problemas desde hace tiempo.

#Mundo | "Hemos dicho que no": Sheinbaum responde a Trump; descarta ingreso del Ejército de EU a México?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/I3zIGvfIH4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 9, 2026

100 millones de pesos para reforzar la atención al alcantarillado

Por último, compartió que gestionará al menos 100 millones de pesos para reforzar la atención al alcantarillado, pues considera firmemente que para solucionar de raíz esta problemática se requiere arreglar primero lo que está debajo de la superficie, ya que si el sistema estuviera realmente en buen estado bastaría con bachear. Además, una vez que se corrijan estas fallas se tendrá que pavimentar, y cada uno de estos trabajos mencionados implica una fuerte inversión económica.

Fuente: Tribuna del Yaqui