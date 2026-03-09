La Cura Fest 2026 en Hermosillo: Estas son las recomendaciones para asistir con seguridad

Hermosillo, Sonora.- Cada día que pasa está más cerca el festival de La Cura Fest, encabezado por el cantante sonorense Carin León. Como te hemos informado en TRIBUNA, se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2026 en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, debido a la magnitud de este evento, que contará con la presencia de varios artistas, aquí te compartimos algunas recomendaciones para que lo disfrutes sin ponerte en riesgo.

Para empezar, el recinto abrirá a partir de las 14:30 horas y, a manera de sugerencia, intenta llegar antes de lo previsto para evitar aglomeraciones. Es necesario especificar que el Ayuntamiento de Hermosillo reveló una serie de medidas que quizás te saquen de un apuro, ya que los contratiempos suelen ser bastante comunes en espectáculos de esta magnitud, como el que organizó el intérprete de Primera cita.

Entre las recomendaciones generales destaca principalmente mantenerse hidratado durante la jornada, debido a que al haber tantas personas cercanas el clima puede sentirse todavía más caluroso de lo habitual. También es fundamental no olvidar una identificación oficial ya que podrá ser requerida en emergencias. De igual forma, aunque se cuente con vehículo particular, una excelente alternativa es movilizarse en transporte público o taxi.

Recomendaciones

Medidas de seguridad

Asimismo, las autoridades pidieron no introducir artículos punzocortantes, alimentos ni bebidas. Incluso hicieron especial hincapié en que los únicos medicamentos permitidos son aquellos que cuenten con prescripción médica. De la misma manera, solicitaron a los asistentes ubicar al personal de seguridad, los puntos de emergencia y las rutas de evacuación, las cuales facilitan poner a salvo tanto al público como al personal en general en caso de alguna contingencia.

#Espectáculos | Rumores de romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé tras encuentros en Madrid y ParísuD83DuDE31uD83DuDC69uD83CuDFFB????uD83DuDC8B?uD83DuDC68uD83CuDFFBhttps://t.co/teBgUClvZu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Cabe mencionar que, si decides acudir a La Cura Fest en un vehículo particular, es importante tener presente que jamás se debe manejar bajo los efectos del alcohol, por lo que una alternativa responsable es que uno de los acompañantes funja como conductor designado. Recuerda que algunos de los famosos que ofrecerán presentaciones son el emblemático Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y la banda Midland.

Fuente: Tribuna del Yaqui