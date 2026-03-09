Listo Canacintra Hermosillo para Expo Empleo 2026; evento será este 11 de marzo

Hermosillo, Sonora.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Hermosillo presentó los detalles de la Expo Empleo 2026, un encuentro enfocado en acercar oportunidades laborales a la población y fortalecer la vinculación entre empresas y buscadores de empleo en la capital sonorense.

El presidente de Canacintra Hermosillo, Iván Contreras, destacó que el evento se realiza en coordinación con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía del Gobierno de Sonora, con el objetivo de facilitar el contacto directo entre el talento local y el sector productivo.

Este tipo de encuentros forma parte de los esfuerzos del organismo para impulsar el desarrollo económico y laboral del estado, además de contribuir a que más hermosillenses encuentren oportunidades de empleo formales. Tenemos mucho orgullo de ser parte del sistema que se necesita para que los hermosillenses y sonorenses tengan esa vinculación y acercamiento con las empresas", expresó.

Contreras explicó que en esta edición ya se cuenta con la participación confirmada de más de 30 empresas, pertenecientes a diversos sectores como industria, comercio, servicios, logística, transporte y administración, lo que permitirá ofrecer una amplia variedad de vacantes para distintos perfiles profesionales y técnicos.

Indicó que uno de los principales objetivos del evento es facilitar el proceso de búsqueda de empleo, ya que en un solo espacio las personas podrán sostener entrevistas con diferentes empresas y varios ramos.

Finalmente, el líder empresarial recordó que el evento será este 11 de marzo en las oficinas de Canacintra a partir de las 09:00 horas.

Piden análisis más completo a propuesta de desconexión digital

Contreras señaló que la propuesta de establecer la llamada desconexión digital entre empresas y trabajadores debe analizarse con mayor profundidad antes de su implementación, a fin de conocer sus posibles efectos en la dinámica laboral.

Indicó que este tipo de reformas requiere un diálogo constante entre el sector empresarial y las autoridades que impulsan las iniciativas, con el objetivo de revisar tanto los beneficios como los retos que podrían presentarse.

La medida busca proteger la salud y el tiempo personal de los trabajadores al limitar la comunicación laboral fuera de su horario; sin embargo, considero importante evaluar cómo se aplicaría en cada actividad económica", dijo.

Añadió que el sector empresarial está dispuesto a participar en el análisis de la propuesta para construir soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a las empresas.

#Hermosillo | Invita Canacintra Hermosillo a lo que será la edición 2026 de la Expo Empleo, donde reunirá a decenas de empresas con el objetivo de generar oportunidades laborales uD83DuDDE3? pic.twitter.com/LHCqLKeclK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 9, 2026

