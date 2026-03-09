Morena contará con candidata o candidato de "unidad" para la gubernatura de Sonora: Heriberto Aguilar

Hermosillo, Sonora.- Considera el senador por Sonora, Heriberto Aguilar, que se tendrá una candidata o candidato de "unidad" para la gubernatura en las elecciones del 2027, antes de llegar al método de las encuestas.

En conferencia de prensa, el senador de Morena explicó que anteriormente en Sonora se ha tenido el consenso para la designación de la candidatura a la gubernatura.

Explicó que, para la designación, después del registro de seis aspirantes o más, se realizará un filtro para evaluar a los perfiles que buscan aparecer en la contienda interna, a fin de que en la consulta con militantes puedan elegir uno de los seis perfiles.

Creo que tenemos todas las condiciones para, a través del diálogo, del consenso y la gran responsabilidad histórica, que no estamos dando destino a una candidatura en los partidos, sino que estamos jugando el destino de continuidad de la transformación en Sonora".

Dijo que el proceso para la elección de las candidaturas a gubernaturas comprenderá cuatro pasos.

Dato

17 entidades tendrán elección para gubernatura en el 2027 y donde Morena elegirá por encuesta.

#Sonora | La elección de candidaturas de Morena se compondrá por 4 etapas y el 22 de junio será el registro para las coordinaciones estatales en 17 entidades, afirmó el senador por Sonora, @juntosheriberto uD83DuDDE3? pic.twitter.com/RaCr9Oa0Cm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui