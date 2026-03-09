Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de salvaguardar y priorizar el bienestar de las mujeres, el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA) continúa trabajando en coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento para fortalecer entornos más seguros y libres de violencia.

Por medio de SALVA, en conjunto con las instituciones gubernamentales y la sociedad civil, se busca impulsar de manera permanente la protección a mujeres, brindando acompañamiento oportuno y fortalecer la cultura de la denuncia. La coordinadora estatal del sistema SALVA, Zulema Boneo Silva, menciona que, como resultado de este esfuerzo interinstitucional, se han atendido, canalizando y dando seguimiento a más de 165 familias provenientes de reportes al 911 que están relacionadas con la violencia familiar y de género.

Por medio del Sistema SALVA, la SSP Sonora protege a sus mujeres con firmeza y sensibilidad

No obstante, se han brindado 11 mil 507 asesorías jurídicas con el objetivo de promover los derechos humanos de las mujeres y fortalecer la cultura de la denuncia, lo que asegura que cada víctima cuente con la orientación y respaldo del instituto. Se han capacitado e instalado más de tres mil 100 Zonas SALVA en los 72 municipios del estado, donde se han creado espacios seguros y de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo.

De la misma manera, los cuerpos policiales de los 72 municipios del estado de Sonora cuentan con la capacitación especializada para fortalecer su actuar con perspectiva de género y protocolos de atención adecuada. La SSPC Sonora reitera así su compromiso de actuar con firmeza, sensibilidad y responsabilidad, lo que consolida una estrategia íntegra, la cual coloca a las mujeres en el centro de políticas públicas de seguridad y protección.

uD83DuDEA8 Programa SALVA reduce 17% las llamadas por violencia en Sonora



Más de 166 mil familias han sido atendidas a través del Sistema #SALVA en #Sonora, informó Zulema Boneo Silva, coordinadora estatal del programa, al presentar los avances de esta estrategia de prevención y… pic.twitter.com/uZonOKIpTX — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui