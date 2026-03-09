Salud Sonora exhorta a embarazadas a evitar la vacuna contra el sarampión; invita a completar el esquema antes

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) en Sonora informó que la vacuna contra el sarampión no debe ser aplicada a mujeres en estado de embarazo, por lo que se recomienda a las mujeres embarazadas no vacunarse hasta después del nacimiento del bebé. María Concepción Félix Lares, quien es la responsable del Programa de Vacunación Universal, ha explicado que esta vacuna está elaborada con virus atenuados, por lo que aplicarla está contraindicado durante la gestación.

"La vacuna contra el sarampión no se aplica en el embarazo. Es una contraindicación precisamente porque es una vacuna de virus atenuados y queremos la protección previa, es decir, que se aplique antes del embarazo", explicó Félix Lares.

Salud Sonora exhorta a embarazadas a evitar la vacuna contra el sarampión e invita a completar el esquema antes del embarazo

En caso de no haber recibido la vacuna antes, la dosis contra el sarampión, rubéola o triple viral puede aplicarse después del parto o durante la lactancia, ya que en esta etapa sí es segura y ayuda a proteger tanto a la madre como al bebé mediante anticuerpos. No obstante, las mujeres embarazadas sí pueden y deben aplicarse vacunas contra enfermedades respiratorias de la temporada, como influenza y Covid-19, además de la vacuna TDPA, que protege contra el tétanos, difteria y tosferina.

La SSP recordó que la campaña de vacunación contra las enfermedades invernales concluye el día 3 de abril de 2026, por lo que invitó a mujeres embarazadas, adultos mayores, niñas, niños pequeños, así como a las personas con enfermedades crónicas, a acudir a su unidad de salud más cercana para recibir sus vacunas y cuidar su salud.

uD83EuDD30 Durante el embarazo, la vacuna contra el sarampión no está recomendada.



Es importante estar atenta a síntomas como escurrimiento nasal, tos, ojos llorosos, manchas en la boca o erupciones en la piel.



Es importante estar atenta a síntomas como escurrimiento nasal, tos, ojos llorosos, manchas en la boca o erupciones en la piel.

Ante cualquier señal, acude a tu unidad de salud para recibir atención…

Fuente: Tribuna del Yaqui