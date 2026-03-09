Seguridad Pública en Navojoa refuerza su parque vehicular con nuevas patrullas; Retes entrega 12 patrullas

Navojoa, Sonora.- El presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, hizo entrega de 12 nuevas patrullas a la Comisaría de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en el casco urbano y comunidades rurales.

Las autoridades explicaron que con esta entrega se busca reducir los tiempos de respuesta ante cualquier llamado de emergencia, los cuales tardan alrededor de cuatro minutos en atenderse.

El mandatario municipal aseguró que esta entrega es una primera parte del plan de modernización del parque vehicular de la Comisaría de Seguridad Pública, ya que se espera que en las próximas semanas se realice la compra de ocho patrullas más, así como 15 motocicletas más.

Toda esta compra de patrullas está basada en un proyecto de trabajo que se hizo muy profundo… Es buena la prevención, pero también la respuesta rápida ante algún llamado de emergencia, por lo que estas son 12 de 20 patrullas que se van a comprar y 22 motocicletas, las cuales ya se compraron y nos las van a entregar a finales de mes", afirmó.

Dentro del paquete de nuevas patrullas se incluye una unidad de color rosa, la cual será utilizada exclusivamente para atender reportes de violencia familiar, y llamados de emergencia de grupos vulnerables, donde en promedio se reciben hasta 80 reportes al mes.

Se asignó una patrulla rosa para el programa 'Mujer Segura' que abordará personal capacitado para este tipo de casos primordialmente… Hoy tenemos un alto índice de violencia familiar pero con estas unidades vamos a combatir y atender los llamados más rápidos", manifestó Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública.

