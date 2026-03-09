Sí habrá denuncia por daños tras protestas del 8M en el edificio del Poder Judicial de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE), dio a conocer que a causa de la manifestación 8M el domingo 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, el edificio de la institución fue afectado durante la marcha y afirmó que sí habrá denuncia, ya que los daños ocasionados ascendieron a más de 700 mil pesos u 800 mil pesos; por lo tanto, es necesario pagar la prima del seguro para reparar lo afectado y además poner denuncia por temas del seguro. "No tenemos interés en andar acusando mujeres".

Algunas de las participantes pintaron consignas en edificios particulares y públicos, como el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Asimismo, varias de las asistentes quemaron cartulinas con consignas en las ventanas y acceso principal del Supremo Tribunal, en donde, también, lanzaron artefactos como explosivos.

Sí hay denuncia por daños tras protestas del 8M en el edificio del Poder Judicial de Hermosillo

Acuña Griego dijo que se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la fachada del Supremo Tribunal de Justicia, posterior a los trabajos de limpieza y reparación realizados durante la madrugada de este lunes. El presidente indicó que hay daños como vidrios rotos, pintas con aceites que son muy difíciles de remover y pérdida de documentos que no se pueden reponer, reportando que no hay afectaciones al personal a pesar de los incendios registrados durante la protesta.

"Sí se presentará una denuncia para quien resulte responsable, únicamente con efecto de que paguen el seguro; no tenemos necesidad de afectar a ninguna mujer", mencionó Acuña Griego ante las especulaciones de que habría denuncias, confirmando que gran parte de los daños fueron ocasionados por los hombres que acompañaban a las mujeres durante la manifestación.

Fuente: Tribuna del Yaqui