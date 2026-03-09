Sí habrá denuncia por daños tras protestas del 8M en el edificio del Poder Judicial de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE), dio a conocer que a causa de la manifestación 8M el domingo 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, el edificio de la institución fue afectado durante la marcha y afirmó que sí habrá denuncia, ya que los daños ocasionados ascendieron a más de 700 mil pesos u 800 mil pesos; por lo tanto, es necesario pagar la prima del seguro para reparar lo afectado y además poner denuncia por temas del seguro. "No tenemos interés en andar acusando mujeres".
Algunas de las participantes pintaron consignas en edificios particulares y públicos, como el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Asimismo, varias de las asistentes quemaron cartulinas con consignas en las ventanas y acceso principal del Supremo Tribunal, en donde, también, lanzaron artefactos como explosivos.
Acuña Griego dijo que se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la fachada del Supremo Tribunal de Justicia, posterior a los trabajos de limpieza y reparación realizados durante la madrugada de este lunes. El presidente indicó que hay daños como vidrios rotos, pintas con aceites que son muy difíciles de remover y pérdida de documentos que no se pueden reponer, reportando que no hay afectaciones al personal a pesar de los incendios registrados durante la protesta.
"Sí se presentará una denuncia para quien resulte responsable, únicamente con efecto de que paguen el seguro; no tenemos necesidad de afectar a ninguna mujer", mencionó Acuña Griego ante las especulaciones de que habría denuncias, confirmando que gran parte de los daños fueron ocasionados por los hombres que acompañaban a las mujeres durante la manifestación.
Fuente: Tribuna del Yaqui