Universidades Itesca y UTS promueven acciones contra la violencia hacia la mujer en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la jornada universitaria 'La educación transforma: Construir paz para una comunidad libre de violencia contra la mujer'; autoridades educativas del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) y la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) destacaron el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo del conocimiento.

Este evento fue organizado dentro de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el cual se tuvo la participación de especialistas de la Universidad de Sonora (Unison), el Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica (CIFIJ) y la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), entre otras instancias.

Margarita Vélez de la Rocha, directora general del Itesca, destacó la importancia de crear espacios de reflexión sobre el importante rol que desempeñan las mujeres en las diferentes áreas de la sociedad.

Como parte de la jornada, se impartió la conferencia magistral 'Inteligencia Artificial para proteger a la mujer en la nueva era del crimen', impartida por el doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y profesor investigador en la Unison, Germán Guillén López.

Sergio Pablo Mariscal Alvarado, rector de la UTS, reconoció que el avance tecnológico, la Inteligencia Artificial y la justicia global deben ponerse al servicio de la dignidad, para enfrentar los nuevos modelos de criminalidad.

