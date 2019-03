AMLO asegura que apoyo a menores no se cancela, solo cambia de formato

Hermosillo, Sonora.- Un tema que sin duda era uno de los más esperados por miles de familias, era saber qué pasará con las 232 estancias infantiles de la entidad sonorense, ahora que el proyecto cambió de formato, y es que el presidente se mantuvo firme al mencionar que el programa no se cancela pero el dinero se va directo al beneficiario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá becas para los padres de familia, y eso quiere decir que por lo tanto no se cancela el programa, solo que no se les dará el dinero a intermediarios, por lo tanto no se dará marcha atrás al proyecto de su gobierno.

Con la finalidad de también se buscará beneficiar tanto a niños y estudiantes, lo cual abarcará a 75 mil jóvenes sonorenses de preparatoria, a fin de que se acabe la corrupción y la impunidad, con un presupuesto suficiente sin aumentar impuestos ni endeudar a México, ya que esto se soluciona con sólo acabar la corrupción y esta es la mejor manera.