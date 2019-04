Activistas piden frenar la mutilación de mantarrayas en Huatabampo

Hermosillo, Sonora.- Cortar los aguijones de las mantarrayas es una mutilación que pone en peligro a la especie, pues es tanto un mecanismo de defensa como una herramienta para capturar alimento, informó Lucía Armendáriz, fundadora del Movimiento The Ocean Waves Sonora.



La ambientalista emitió la declaración ante la situación que se vive en las playas de Huatabampo, Sonora, en donde las autoridades municipales realizan una jornada para quitarle su aguijón a más de dos mil mantarrayas con el fin de evitar picaduras en los turistas.



Así no podrán defenderse, estarán expuestas a ser una presa fácil. Con esta acción en un futuro la especie podría disminuir o hasta estar en peligro de extinción”, advirtió.



Sumado a esta acción, existen otras irregularidades, apuntó: no cuentan con permiso de la Procudaría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), no se lleva un conteo certero ni se tiene seguimiento de la especie; además, no se sabe de qué manera se realiza el proceso.



En busca de parar esta acción, The Ocean Waves Sonora inició una campaña en Change.org en donde cerca de siete mil usuarios ya han firmado en apoyo a la iniciativa. Esta información será presentada como argumento ante la Profepa.