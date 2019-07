Alamenses piden al alcalde dar la cara por viviendas de mala calidad

Álamos, Sonora.- Habitantes de las comunidades de Basiroa, La Labor, Santa Lucía y Casanate, afectadas desde hace meses por una depresión tropical, denunciaron que las viviendas que se están construyendo con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), se están derrumbando.

Al menos 100 personas de esas zonas rurales se quedaron esperando al alcalde alamense, Víctor Manuel Cárdenas Balderrama, para informarle que las casas que están construyendo con recursos federales, se hacen con material de muy mala calidad, y algunas se están deteriorando.

Dalia Cota López, una de las vecinas de esa zona, exigió al presidente municipal que les dé la cara y les explique esa situación.

Ayer aquí anduvo el presidente municipal, amedrentando a la gente, no quiere que se sepa las irregularidades respecto a las viviendas, ¿Por qué no nos da la cara? ¿Por qué no explica de los recursos? Eso es lo que le estamos pidiendo como ciudadanos y afectados de la depresión 19E”, dijo.