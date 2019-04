Alcalde de Bácum no podrá regresar al cargo; asegura diputado panista

Hermosillo, Sonora.- No existen vacíos legales en la Ley, que permitan que el alcalde de Bácum, Rogelio Aboyte Limón regrese al poder, porque será revocado de su mandato asegura el diputado de Acción Nacional Gildardo Real Ramírez.

A pesar que existía la duda por parte de algunos medios de comunicación que Aboyte Limón podía reclamar su puesto una vez cumpliendo su condena de 15 meses en Tucson, Arizona, al ser el alcalde interino el legislador del PAN, manifiesta que los diputados se encargaran que no suceda eso aplicando la revocación de mandato.

Al tema debemos entrarle directamente con la aplicación de la iniciativa, aunque debo aclara no existe un vació legal en cuanto a eso, el no puede regresar a reclamar el puesto”, afirma Real Rámirez.

Actualmente el Congreso del Estado, buscará agilizar los trámites si el cabildo del municipio no lo hace ellos procederán a tomar una decisión de quien será el nuevo presidente municipal de Bácum.

Aún no tenemos tiempo para ejercer los cambios, la Ley no marca tiempos el proceso podría durar meses o semanas cortas no sabemos pero primero necesitamos los documentos oficiales para determinar lo que haremos”, finalizó el diputado.