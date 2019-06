Alcaldesa de Bácum seguirá con seguridad personal

Hermosillo, Sonora.- La alcaldesa de Bácum, Benita Aldama, dijo que pese al ambiente de violencia e inseguridad que se presenta al sur de la región por el crimen organizado, ella se siente tranquila para asumir el cargo del que fue revocado Rogelio Aboyte.

Aseguró que desde hace días no ha recibido amenazas "tan fuertes", pero no especificó quiénes se encargan de amedrentarla.

La munícipe, en un escenario de delincuencia y enfrentamientos y pese a su tranquilidad, decidió mantener consigo por un tiempo más la seguridad personal que le fue otorgada por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), desde hace semanas.

Me siento tranquila, no he recibido amenazas, ahora sí que fuertes, pero mi seguridad está de por medio y sí ocupé seguridad muy repetitiva, tenía que haberlo hecho en su momento, todavía la tengo”, informó.