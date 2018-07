Amigos y familiares claman justicia para Alexis entre llanto y pena

Ciudad Obregón, Sonora.- En medio de una abrumadora tristeza, familiares, amigos y conocidos de Alexis, el joven chofer de Uber que perdiera la vida en una confusión el pasado domingo 22 de julio, una hermana de él fallecido levantó la voz para reclamar justicia.

Fue la mañana de este lunes 23 de julio, cuando un grupo de personas allegadas al joven se presentaron en las instalaciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública para pedir a las autoridades correspondientes se investiguen los hechos.

Con lágrimas en los ojos y un profundo pesar, la hermana de Alexis agradeció a la sociedad por el apoyo; pidió a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich que haga lo que esté a su alcance para que este acto no quede impune, y aprovechó para mostrar a los medios una carta de no antecedentes penales con lo que demuestra que su hermano no es un delincuente.