Antorcha Campesina busca ser partido político en Sonora

Hermosillo, Sonora.-La organización social de Antorcha Campesina en Sonora, busca constituirse como partido político, a fin de lograr gestiones más efectivas en favor de los grupos más desfavorecidos de la comunidad.

El dirigente de Antorcha en Sonora; Bernardino Domínguez Cruz, señaló que se habrán de acoger a los tiempos que determinan los organismos electorales, donde con más de tres millones de integrantes a nivel nacional y 15 mil en el Estado, se cumplen los requisitos para lograr dicha meta.

Surgimos no por el capricho de nadie, surgimos y nos estamos proponiendo formar partido político, no como invento de alguien, no como necedad de alguien y no como capricho de alguien, diría que si Antorcha surge como partido político, tendrá que surgir como un partido auténtico, surtido de las masas”, expresó.