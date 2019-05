Atletas que sufrieron intento de secuestro regresan a Sonora

Hermosillo, Sonora.- El día de hoy volverán al estado de Sonora las tres jóvenes atletas y el entrenador pertenecientes a la Ola Roja que sufrieron un intento de privación ilegal de la libertad, previo a su participación en la Olimpiada Nacional.

El director de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), Genaro Enríquez Rascón, afirmó que hay tres personas detenidas por este delito en contra de las nadadoras sonorenses, quienes ya rindieron su declaración ante las autoridades de Cancún, Quintana Roo.

No era de los hoteles oficiales, la versión de la autoridad de Quintana Roo es que es un hotel que por sus características está en una zona no segura, algo que seguramente los padres no sabían cuando reservaron ese hotel”, explicó.