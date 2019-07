Aun con alerta de EU, Peñasco mantiene el total de su ocupación hotelera

Hermosillo, Sonora.- Aun con la alerta de seguridad de viaje hecha por Estados Unidos, el fin de semana posterior a las celebraciones del Día de la Independencia, la ocupación hotelera de Puerto Peñasco es del cien por ciento, declaró Juan Pedro Vanegas Burke, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora.

Sin embargo, los últimos sucesos sí han mermado la presencia de turistas internacionales en Guaymas, por lo que esperan que las playas se ocupen en un 75 por ciento.

No se puede tapar el sol con un dedo, han pasado cosas y los visitantes lo saben, la alerta no ha afectado a Peñasco porque es la playa favorita de los estadounidenses, por la cercanía que hay, pero Guaymas requiere de más tiempo en carretera y no hay que olvidar que la violencia ha resultado más visible en este sector”, dijo.