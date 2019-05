Ayuntamientos y Gobierno de Sonora tienen más de mil demandas laborales

Hermosillo, Sonora.- En búsqueda de una resolución favorable, empleados que han sido despedidos de ayuntamientos o del Gobierno estatal y que piensan fue injustificado han presentado alrededor de mil 200 demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El magistrado presidente, Aldo Gerardo Padilla Pestaño, explicó que la mayoría de los procedimientos son en contra de municipios como Cajeme, Guaymas, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Navojoa.

Esto no quiere decir que vayan o no a proceder, simplemente están en trámite, demandas de trabajadores en contra de ayuntamientos hay muchas, pero en lo individual, no en lo colectivo”, apuntó.