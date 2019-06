CIAD realiza investigación sobre la política fiscal del tabaco en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Reducir el consumo de tabaco en México y generar nuevas propuestas orientadas a la acción basadas en evidencia científica, es el objetivo de un estudio en el que participa el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).



Dicha investigación, que busca ampliar el conocimiento sobre las políticas fiscales relacionadas al consumo de tabaco, lleva el título de ‘Análisis de impuestos y simulaciones de tabaco en México’, estudio que se inserta en el proyecto global ‘Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low and Middle Income Countries’, coordinado por la Universidad de Illinois (UIC) en el Instituto de Investigación y Política de Salud, de Chicago Estados Unidos.



Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAD que lidera esta iniciativa, recientemente sostuvo una reunión en el Banco Mundial con sede en Washington D. C., Estados Unidos, para presentar metodologías que, a su vez, fueran retroalimentadas por economistas del banco y del equipo de investigación de la UIC que liderea el doctor Frank Chaloupka.



Los países que se eligieron para este estudio, Argentina, Brasil y México, muestran repuntes en la prevalencia del tabaquismo en jóvenes y en mujeres por una mayor asequibilidad de los cigarrillos, así como problemas de financiamiento del sistema público de salud en los costos vinculados a enfermedades asociadas con su consumo”.