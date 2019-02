CTM demanda al IMSS mejor atención y resolver rezago en citas

Hermosillo, Sonora - La Confederación de Trabajadores de México en su asamblea nacional, demandó en voz de Javier Villarreal Gámez, dirigente de la central obrera en Sonora un servicio del Seguro Social digno, de calidad, con cobertura suficiente y oportuna

Nuestra demanda fundamental es eliminar los exagerados tiempos de espera para medicina familiar y terminar con ya con el grave retraso de varios meses para las citas con médicos especialistas; además exigimos el 100 por ciento de las medicina y ampliar el cuadro básico de medicamentos, así como terminar con el retraso en las operaciones por la falta de médicos cirujanos y quirófanos suficientes y en buen estado”, recalcó

Externó que la CTM está preparada y dispuesta para cumplir las nuevas disposiciones de la Reforma Laboral pero hay cinco puntos que no aceptan, como que en la consulta a los trabajadores participen varios sindicatos, debe ser una sola organización sindical

Lo mismo sucede con el registro o deposito de un nuevo Contrato Colectivo en donde, de acuerdo a la reforma también pueden participar varios sindicatos, situación con la que no estamos de acuerdo, asimismo consideramos que dentro de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe por lo menos haber 3 representantes de los trabajadores y 3 empleadores para que se escuche la opinión de estos sectores”, apuntó.

De igual forma Villarreal Gámez dijo que no aceptan que se permita que extranjeros puedan participar en la directiva de los Sindicatos, esto no lo permite la Ley vigente en el artículo 372, el cual se pretende derogar, esto porque no se debe permitir la injerencia de los grandes corporativos y gobiernos extranjeros y menos cuanto se sabe la fuerte competencia por los empleos.

Finalmente indicó que los trabajadores no están de acuerdo con el artículo décimo primero transitorio, donde se dispone que de ahora en adelante el Patrón le tocará la entrega de los Contratos Colectivos de Trabajo a cada uno de los trabajadores y no al sindicato como siempre ha sido.