Canadevi: "Aumento de crédito no cambia panorama de la vivienda social"

Hermosillo, Sonora.- Luego de eliminar el programa de subsidios para la vivienda económica de los trabajadores, Infonavit anunció el incremento del 16 por ciento al monto máximo de crédito, lo que no será suficiente para incentivar la construcción y colocación de viviendas, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Jaime Félix Gándara.

Es un esquema nuevo para incrementar la capacidad de crédito de las personas… pero definitivamente estos montos no llegan a completar el subsidio que había antes, no alcanza a cubrir la necesidad de vivienda que hay en ese sector”, indicó.

Destacó que debido a estos cambios, el sector de la vivienda social 'se está cayendo’ y no hay nuevos registros, por lo que al entrar el año, lo iniciaron con cien casas de este tipo, las cuales esperan sean compradas en el transcurso del año.

Ahorita todavía traemos del año pasado (casas construidas), pero los siguientes años será mayor la afectación, no va haber quien me las compre… la demanda existe pero no habrá mecanismos financieros para acceder a ellos”, señaló.