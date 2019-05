Carlos Navarrete: "Grupo México debe pagar por todos los daños a Sonora"

Hermosillo, Sonora.- La construcción de la ESDE III en Buenavista del Cobre, provocación de la lluvia ácida lo cual ha dejado los edificios amarillentos, cáncer en menores, minas a tajo abierto y derrames de agua sulfatada en Cananea son algunos de los estragos notorios que ha dejado Grupo México en el municipio, aseguró Carlos Navarrete.

El diputado por el distrito 7 del Partido Encuentro Social (PES), con cabecera en Agua Prieta, comentó que tiene años denunciando lo que la empresa minera ha provocado en el pueblo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) pero no han procedido.

Está prohibido tener tres sedes dentro de una mina, debe ser solamente una y eso no es todo porque dentro de la última construcción tienen más áreas de producción. Han provocado mucha lluvia ácida dentro del pueblo de Cananea. He denunciado estos actos, en la anterior legislatura hice las declaraciones, acuse a Grupo México pero no ha pasado nada”, detalló.