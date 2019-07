"Carlos Urzúa renunció como 'amante despechado'": Fernández Noroña

Hermosillo, Sonora.- En su visita a Sonora, Gerardo Fernández Noroña, opinó sobre la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda, a quien calificó como "despechado", y de las manifestaciones de los agentes de la Policía Federal.

El diputado federal del PT, manifestó que aunque el exsecretario de Hacienda estaba en su derecho de retirarse del puesto, la manera en la que lo hizo faltó a la verdad y tenía la finalidad de intrigar y crear conflicto.

Yo creo que el compañero Urzúa no leyó el Plan Nacional de Desarrollo y no leyó los compromisos de campaña, y no platicó nunca con el compañero presidente o no le entendió lo que platicaba con él”, expuso Noroña, y luego comparó al economista con quien termina una relación y habla mal de la pareja.