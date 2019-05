Colosio Muñoz: "La señora Ernestina Castro no se coordina ni ella sola"

Hermosillo, Sonora.- No ha sido notificado después de 31 días de anunciar la coordinadora parlamentaria de Morena Ernestina Castro, que estaba expulsado de la fracción morenista en el Congreso de Sonora e incluso continua recibiendo las prerrogativas como integrante del grupo, aseguró el diputado Luis Armando Colosio Muñoz.

El pasado 25 de abril, cuando el diputado 'desobedeció' las ordenes de Castro Valenzuela, al votar a favor de la Mesa Directiva que coordinaría en el periodo permanente de cuatro meses, horas más tarde el dirigente en Sonora del Partido y la coordinadora dieron como finalizada la participación de Colosio Muñoz con el grupo de Morena.

Ante esto, el legislador comentó que la expulsión solo fueron unas declaraciones, mismas que no le extraña que vengan de la coordinadora, ya que ella, dijo, actúa con el estómago. Sin embargo, si se dijo sorprendido por el comportamiento del dirigente, Jacobo Mendoza.

Te voy a decir algo, la señora no se coordina ni sola, para que me entiendan y que se escuche bien, no se coordina ni sola, ustedes saben cómo está la relación en el grupo parlamentario. No existe líder y es la verdad”, finalizó.