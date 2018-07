Comité de Transparencia presentará la terna de funcionarios municipales

Hermosillo, Sonora.- Será el Comité de Transparencia, el organismo responsable de presentar ante el nuevo Gobierno municipal las ternas de entre quienes serán seleccionados miembros de la próxima administración, así lo informó Célida López Cárdenas.

La alcaldesa electa de Hermosillo explicó que este jueves sostuvo un encuentro con los integrantes de este comité, el cual se halla conformado por empresarios, académicos, investigadores, líderes sociales y representantes de la sociedad civil organizada de la capital sonorense.

López Cárdenas, recordó que este organismo tendrá la responsabilidad principal de proponer a quienes consideren como los mejores perfiles para ocupar los puestos de oficial mayor, Comisario de Seguridad Pública, Tesorero, Contralor y Director de Obras Públicas.

“Hemos entregado el día de hoy, nosotros ya no participamos como alcaldes electos, yo me retiro de este proceso y lo he entregado a un grupo de ciudadanos que, de manera libre, bajo la argumentación, bajo la discusión de sus propias ideas, han venido construyendo y han venido tomando algunas decisiones”.