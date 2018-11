Contraloría niega desvío de recursos por parte de Seguro Popular y FASSA

Hermosillo, Sonora.- Tras las acusaciones de las organizaciones civiles Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieran una denuncia ante la Procuraduría General de la República, hacia la Secretaría de Salud de Sonora, por supuesto desfalco de 275 millones de pesos entre el 2012-2016, de los cuales 68 millones corresponden a la administración de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

El contralor del estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro, indicó que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no se han cometido desvíos de recursos en la administración de la gobernadora, y que actualmente Sonora ocupa el primer lugar en transparencia a nivel nacional en resultados de auditorías.

Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, expuso que los montos auditados en 2017 en el Seguro Popular y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), donde presuntamente se desviaron los recursos, tuvieron cero observaciones.

Estamos muy tranquilos, no hay procesos resarcitorios, no hay observaciones en 2017, no hay denuncias de hechos por parte de la ASF, el estatus que guardan las observaciones de 2014, 2015 y 2016 es información en análisis y estamos perfectamente claro que toda la documentación que entregó el Gobierno del Estado lo sustenta”, señalo el contralor.