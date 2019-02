Costo de la energía eléctrica subirá si la CFE y SHCP no llegan a un acuerdo

Hermosillo, Sonora. - Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios expresó que si no se logra renovar el acuerdo entre la Secretaría de Hacienda Federal y la Comisión Federal de Electricidad para que se subsidie con la tarifa doméstica 1F en los 72 municipios de Sonora, durante el verano, se elevará el costo de la energía eléctrica.

El dirigente señaló que es un problema serio, donde en Sonora debe verificar con mucho cuidado el sistema tarifario, tambien señaló que no solo es en verano, sino en realidad todo el año porque el clima es diferente en todo el Estado.

Si no se renueva el acuerdo, es posible que no todos los 72 municipios entren a la tarifa 1F, es decir, la más barata de la CFE, señaló que se podría ser valorado el subsidio a los municipios menos calurosos como Nogales, Agua Prieta, Cananea, entre otros con tarifas 1C o 1E, que si bien no es el rango más económico, si ayudaría a que los cobros del recibo no sean tan altos.

Con anterioridad en Sonora eran 39 municipios quienes gozaban del subsidio federal con la aplicación de la tarifa doméstica 1F, y a partir de agosto de 2016, el Gobierno del Estado logró un convenio con hacienda federal y CFE para que se incluyeran los 33 municipios restantes.